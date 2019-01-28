“التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم المسلح على كنيسة جنوبي الفلبين

واس- الوئام

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس، الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية جنوبي الفلبين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استيائه الشديد من هذا الهجوم الإرهابي، كما عبر عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع شعب الفلبين, مقدمًا خالص تعازيه إلى ذوي ضحايا هذا العمل الآثم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام من جديد على رفض منظمة التعاون الإسلامي القاطع للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وأيا كان مصدرها أو دوافعها.