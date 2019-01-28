معلمة بالطائف تبادر بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء في أوساط المجتمع

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على أهمية العمل التطوعي والشراكة المجتمعية والتي تعد الأهم من أهداف رؤية 2030 لتحقيق مجتمع مثقف بعملية التبرع بالأعضاء لسد العجز ومد يد العون لكل محتاج، وذلك خلال تدشينه لمبادرة حملة “ومن أحياها”، والتي تنفذها المعلمة أسماء الغريبي بمدرسة الأبناء المتوسطة بحضور مدير إدارة الصحة المدرسية متعب الحشيبري ومدير مركز المبادرات النوعية الدكتور ساعد الثبيتي.

واستمع “اللهيبي”، لعرض مصور عن المبادرة وأهدافها بالإضافة إلى آلية تنفيذ لحملة ومن أحياها، بالإضافة إلى فقرة إنشادية بعنوان حب الخير من إعداد طالبات المدرسة.

ودشن “اللهيبي”، موقع المبادرة على الشبكة العنكبوتية، وقدم شكره وتقديره للمعلمة أسماء الغريبي، وقائدة مدرسة الأبناء بالهدا هيفاء العتيبي، على الجهود الحثيثة في هذه المبادرة التي نحن في حاجة لنشر ثقافتها بين أوساط الطلاب والطالبات والمجتمع المدرسي، كما قدم شكره لمدير إدارة الصحة المدرسية متعب الحشيري على دعمه لمثل هذه المبادرات النوعية، وكذلك مركز المبادرات النوعية على جهودهم في دعم وتحفيز الميدان لتقديم مبادرات نوعية ومتميزة.