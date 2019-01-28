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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمديرية كتاف في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمديرية كتاف في محافظة صعدة
weam.co/570211
واس- الوئام

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مواقع استراتيجية بمديرية كتاف في محافظة صعدة شمال اليمن بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن قوات الجيش اليمني مسنودة بمروحيات التحالف العربي شنت هجومًا مباغتًا في الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف وتمكنت من تحرير سلسلة جبال “سحامة” ومرتفعات “العاديات” وجبال “الوقار” و “الهيج والسودة”.

وأضاف المصدر، أن المواجهات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لها وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد.

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