المملكة تترأس لجنة عربية لبحث سبل مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية

واس- الوئام

عقدت اللجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، اليوم، اجتماعها الرابع بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

وقال السفير أبو علي، في تصريح له، عقب اختتام اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 8172 الصادر عن مجلس الجامعة، إن الاجتماع ناقش سبل مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الإفريقية، على ضوء مستجدات وتطورات العلاقات الإسرائيلية الإفريقية بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية – التشادية مؤخرًا، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية على مستوى إدارات إفريقيا في وزرات الخارجية العربية واتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهام الموكلة إليها وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية والرفض لكل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف القضية الفلسطينية والعلاقات العربية – الإفريقية، والتحذير من تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاولات على حساب المبادئ والقيم وعلى حساب المصالح والتاريخ المشترك للعرب والأفارقة.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها المملكة العربية السعودية “رئيسا” وفلسطين وتونس ولبنان وليبيا والسودان والأمانة العامة للجامعة العربية.