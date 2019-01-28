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الأرصاد في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
weam.co/570221
الرياض- الوئام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، على عدد من المناطق بالمملكة.

وشملت التنبيهات منطقة الرياض “الدوادمي، الزلفي، الغاط، شقراء، عفيف والأجزاء المجاورة، على أن تبدأ الحالة 6 مساء وتنتهي 2 صباحا، وأيضا منطقة مكة المكرمة “جدة، مكة المكرمة، رابغ، عسفان، ذهبان، الجموم، خليص، الشعبية، الأجزاء المجاورة”، وتبدأ الحالة 6 مساء حتى 11.30 مساء نفس اليوم.

كما شملت التنبيهات المنطقة الشرقية الدمام وتضم النعرية، الظهران، الجبيل، الخبر والأجزاء المجاورة، على أن تبدأ الحالة 9 مساء اليوم الإثنين، وتستمر حتى 6 صباح الثلاثاء.

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