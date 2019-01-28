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ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية
weam.co/570233

وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العهد، الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية قبل قليل.

وشهد ولي العهد، توقيع 37 اتفاقية في منتدى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية.

يشار إلى أن قطاعات حكومية أعلنت عن مشاريعها المستقبلية في المنتدى ضمن رؤية 2030، فضلًا عن توقيع اتفاقيات بأكثر من 200 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

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