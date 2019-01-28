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مصرع مقيم واحتجاز 51 في “أمطار المدينة”.. والدفاع المدني ينقذ 41 شخصا

مصرع مقيم واحتجاز 51 في “أمطار المدينة”.. والدفاع المدني ينقذ 41 شخصا
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شهدت منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها اليوم، أمطارا غزيرة تسببت في مصرع مقيم وورود آلاف البلاغات.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن الأمطار نتج عنها وفاة مقيم سوداني إثر سقوطة في سيل وادي الصفراء بالمسيجيد في محافة بدر، حيث تم إخراج جثمانه عن طريق المواطنين.
وأضاف في بيان صحفي، أن مراكز التحكم والتوجيه في المدينة المنورة والمحافظات تلقت 3 آلاف بلاغ، فيما جرى مباشرة عدة بلاغات والتعامل معها في حينها، منها 9 بلاغات التماسات كهربائية، و51 بلاغ احتجازات.

وأشار إلى إنقاذ 41 شخصا، وتسكين 5 أسر بعد تضرر منازلهم جراء الأمطار، ومازالت فرق الدفاع المدني منتشرة لمتابعة الحالة الجوية والسيول المنقولة.
وأهاب متحدث الدفاع المدني بالجميع، اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها، والحذر من السيول

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