رسالة غضب إلى ترامب من والدة أمريكي مصاب بالسرطان في السجون الإيرانية

الوئام - متابعات

وجهت والدة أمريكي معتقل في سجون طهران منذ الصيف الماضي دون اتهامات واضحة، رسالة غضب إلى الإدارة الأمريكية، معبرةعن قلقها من تجدد إصابته بمرض السرطان الذي كان يعاني منه قبل فترة.

وقالت متحدثة باسم عائلة مايكل آر وايت (46 عاما)، الذي خدم سابقا في سلاح البحرية الأمريكية والمحتجز بسجن في مدينة مشهد الإيرانية منذ اعتقاله في يوليو، إنها توصلت إلى أدلة نقلا عن رفقاء له في المعتقل تفيد بعودة نشاط ورم سرطاني في العنق كان يعاني منه سابقا.

واستنتجت عائلة وايت طبقا للأدلة التي حصلت عليها دون أن توضح مزيدا من التفاصيل أن نجلها يعاني ظروفا صحية صعبة، في الوقت الذي يجب متابعته طبيا بانتظام.

وأعلن المدعي العام في مدينة مشهد غلام علي صادقي أن سبب اعتقال الجندي السابق في البحرية الأمريكية هو وجود شكوى شخصية، حيث اعتقلته السلطات الإيرانية بينما كان ينوي السفر جوا رفقة صديقة إيرانية كان يزورها في رحلة سياحية إلى البلاد.

وقالت عائلة وايت، الذي زار إيران عدة مرات سابقا، إنه لم يتورط في أي نشاط تجسس مطلقا، فضلا عن حصوله على تأشيرة دخول مسبقا قبل أن تعتقله سلطات طهران يوليو الماضي.

ورفض المدعي العام بمشهد إيضاح المزيد من التفاصيل حول سبب اعتقال وايت، لافتا إلى أن السلطات الإيرانية لا تزال تدقق في احتمالية تورطه باتهامات أمنية؛ فيما من المنتظر أن تعلن النتائج حال الانتهاء من التحقيقات.

وينضم وايت إلى نحو 4 أمريكيين بعضهم من أصول إيرانية في سجونها، حيث تنظر سلطات طهران للأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة بعين الريبة، تحت ذريعة مخاوف من احتمالية تورطهم في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.