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القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا انهيار سد جنوب شرق البلاد

القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا انهيار سد جنوب شرق البلاد
weam.co/570239
واس- الوئام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين عودة المفقودين سالمين”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين”.

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