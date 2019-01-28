مصير “بيتزي” معلّق.. تفاصيل أول اجتماع لاتحاد الكرة بعد الخروج من #كأس_آسيا

لم يحسم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اليوم، مصير المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي إلى حين تسلم التقارير الفنية والإدارية.

جاء ذلك في اجتماع عقد ظهرا لمناقشة مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس أمم آسيا 2019، في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة رئيس الاتحاد قصي الفواز.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة أحمد الراشد، ولجنة الانضباط برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي، ولجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.

وقبل اتحاد القدم الاستقالة التي تقدم بها أعضاء المجلس علي الشعيلان، ورهام العنيزان، وروجر درابر، وقرر تعيين أحمد الراشد، وحمزة إدريس عضوين في مجلس الإدارة، وقدم مجلس الإدارة شكره للأعضاء المستقيلين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنياً التوفيق لهم في مسيرتهم العملية المقبلة.