أرامكو تخطط لصفقة قوية مع “هيونداي أويل” الكورية

الوئام - متابعات

تخطط شركة أرامكو السعودية لاستثمار نحو 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20% في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط.

وذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء، نقلا عن أرامكو، أن الشركة تخطط لشراء حصة تصل إلى 19.9% في “هيونداي أويل بنك” من هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة التي تملك 91.13% في أويل بنك.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لهيونداي أويل بنك 650 ألف برميل يوميا وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات.

وقالت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة، إن أرامكو السعودية تخطط لتقييم هيونداي أويل بنك عند 10 تريليونات وون (8.9 مليار دولار) أو 63 ألف وون (56 دولارا) للسهم، وفقا لوريترز.

وقال مصدر مطلع إن الشركة تخطط لعرض خصم نسبته 10% على أرامكو السعودية في صفقة كبيرة ستتطلب موافقة مجلسي إدارة الطرفين.

ودفع نبأ بيع الحصة أسهم الشركة الأم للصعود بما يصل إلى 6.6%.

وأعلنت هيونداي أويل بنك في مايو من العام الماضي، خططا لبناء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 2.7 تريليون وون مع لوته كيميكال الكورية الجنوبية.

ومن شأن الخطوة تعزيز وجود أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم في كوريا التي تعد أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين، وخامس أكبر مستورد للخام في العالم، بينما تعد السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا.

وفي 2018، استوردت كوريا الجنوبية 323.17 مليون برميل من الخام من السعودية، بما يعادل 885 ألفا و408 براميل يوميا وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية.

وأرامكو أكبر مساهم بالفعل في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41%، وسيساعد الاتفاق الأحدث أرامكو على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى هيونداي أويل بنك أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لأرامكو رويترز في نوفمبر 2018 أن الشركة تخطط لزيادة حصتها السوقية في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وفي أفريقيا.