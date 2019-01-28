رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

سحق فريق النصر نظيره أحد، مساء اليوم برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل المنطقة، وعزز سلطان الغنام تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية، بعد هجمة رائعة، وأحرز يحيى الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 71، وأحرز عوض خميس الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة، ففي الدقيقة 25 من عمر المباراة، عندما كان النصر متقدمًا بهدف سجل سلطان الغنام، الهدف الثاني لفريقه، في البداية ألغى الحكم الهدف قبل أن يلجأ لتقنية الـ”فار”، ويقوم باحتسابه لمصلحة النصر. وبعد ضغط لاعبي فريق أحد، لجأ حكم المباراة، لتقنية الفيديو، مرة أخرى، ليستقر في النهاية، على إلغاء الهدف.

كما ألغي الحكم هدف النصر الخامس في الدقيقة 87، لعبدالرازق حمد الله، بعد مراجعة تقنية “الفار”.