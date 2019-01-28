التعليقات: 0

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار
weam.co/570245

سحق فريق النصر نظيره أحد، مساء اليوم برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل المنطقة، وعزز سلطان الغنام تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية، بعد هجمة رائعة، وأحرز يحيى الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 71، وأحرز عوض خميس الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة، ففي الدقيقة 25 من عمر المباراة، عندما كان النصر متقدمًا بهدف سجل سلطان الغنام، الهدف الثاني لفريقه، في البداية ألغى الحكم الهدف قبل أن يلجأ لتقنية الـ”فار”، ويقوم باحتسابه لمصلحة النصر. وبعد ضغط لاعبي فريق أحد، لجأ حكم المباراة، لتقنية الفيديو، مرة أخرى، ليستقر في النهاية، على إلغاء الهدف.

كما ألغي الحكم هدف النصر الخامس في الدقيقة 87، لعبدالرازق حمد الله، بعد مراجعة تقنية “الفار”.

روابط ذات صلة

غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

ملعب بريدة يستضيف لقاء النصر وأحد بنفس الموعد

ملعب بريدة يستضيف لقاء النصر وأحد بنفس الموعد

النصر يوافق على إعارة سالم علي إلى الشعلة.. والاتفاق يمدد عقد حارسه مبولحي

النصر يوافق على إعارة سالم علي إلى الشعلة.. والاتفاق يمدد عقد حارسه مبولحي

معركة افتراضية تصاحب قرار الاتحاد السعودي حول ملعب النصر

معركة افتراضية تصاحب قرار الاتحاد السعودي حول ملعب النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>