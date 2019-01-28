كشف ملفات قمة وارسو.. والتدخلات الإيرانية على القائمة

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن ملفات الشرق الأوسط دون مناقشة أنشطة إيران المزعزة لاستقرار المنطقة، وهذا ما سيسلط عليه المشاركون في اجتماع وارسو.

وأكد أن إيران هي “المصدر الرئيس” لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أنها “تملك أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وقدرات سيبرانية متقدمة، وتستخدم قواتها البحرية للتهديد بإغلاق مضيق هرمز ، وتمتد عملياتها لزعزعة الاستقرار إلى سوريا واليمن والبحرين والعراق ولبنان”.

وأشار المسؤول إلى إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل عقب المؤتمر، لمناقشة وتفعيل التوصيات الخاصة بكل ملف، مشيرا إلى أن واشنطن “راضية جدا عن مستوى التمثيل، وعدد الدول التي أعلنت مشاركتها في المؤتمر حتى الآن”.