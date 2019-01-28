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“أمانة المدينة”: نجحنا في تصريف مياه الأمطار بمشاركة 1260 فردا

“أمانة المدينة”: نجحنا في تصريف مياه الأمطار بمشاركة 1260 فردا
weam.co/570252
المدينة - الوئام - سمير اللهيبي:

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية خلال وقت قياسي رغم استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ فجر اليوم، وفقا لبيان للمنطقة.

وأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن جاهزية واستعداد الآليات والمعدات والكوادر البشرية قبل هطول الأمطار بـ 24 ساعة، حيث تم البدء فورا بتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للحالات المطرية، واستنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية في المواقع المحددة مسبقا لتجمع مياه الأمطار، تطبيقا لخطة عمل مسبقة.

تأتي الخطة على مراحل عدة تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسية والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين والتي انتهت منها الأمانة خلال الساعات الأولى. وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات.

وتواصل الأمانة ممثلة بوكالاتها وبلدياتها الفرعية والضواحي والإدارات المختصة بالأمانة جهودها لاستكمال معالجة جميع المواقع الأخرى ذات التكورات المتوسطة والبسيطة داخل الأحياء .

يذكر أن عدد الآليات والمعدات المشاركة خلال الحالة المطرية بلغت 285 معده وآلية وبلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة 1260 فرداً. فيما رفعت الأمانة وبلدياتها الفرعية والضواحي جاهزيتها لأي حالات مطرية قادمة.

وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة ” 940 ” أو عبر تطبيق “أمانتي 940″ أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب ” 0548990940 ” أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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