“الهلال الأحمر” تكثف استعداداتها لمواجهة الأمطار في المدينة المنورة (صور)

المدينة - الوئام - سمير اللهيبي:

استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في ظل ما شهدته المنطقة من أمطار منذُ ساعات فجر اليوم الاثنين، وجريان بعض الأودية، وتزامناً مع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة. ورفعت الهيئة أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع وفي حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ، وسيتم على الفور البدء بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وأضاف في بيان صحفي، أن الخدمات الإسعافية المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الجهات المعنية حتى الساعة 17:00 كانت بالشكل التالي: “الحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق الإسعافية 86 بلاغاً، المنقول منها 52 حالة، وغير المنقول 34 حالة، والحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق التطوعية 67 حالة، والمنقول منها 47 حالة، وغير المنقول 20 حالة”.

وأوضح “السهلي” أن الفرق داخل المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به فرق تطوعية عددها تسع فرق عربات جولف بعدد 34 متطوعاً، وفرقتا إسعاف، وفرقة عناية طبية وداخل المدينة المنورة فرق إسعافية عددها 17 فرقة إسعافية، وعناية طبية متقدمة، وقيادتان ميدانيتان، وأربع فرق إسناد، أما بالمحافظات والقرى التابعة للمنطقة 22 فرقة إسعافية، و5 فرق للنقل غير الإسعافي.

وأكد “السهلي” أنه تماشياً مع تلك التحذيرات، تدعو هيئة الهلال الأحمر السعودي لاتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة، والتقيد بالسرعة المحددة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظاً على سلامة الجميع.

وذكر أن الهيئة تعمل على مدار الساعة، وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم ٩٩٧، أو من خلال تطبيق “أسعفني” على الأجهزة الذكية.