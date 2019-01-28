العجلان: برنامج تطوير الصناعات الوطنية سيحقق “نقلة تاريخية”

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعد نقلة مهمة على طريق نقل الصناعة الوطنية إلى المحطة الأكثر تأثيرا وإنتاجية ضمن مستهدفات تنويع مصادر الدخل على أسس مستدامة كما يشكل البرنامج نقلة تاريخية في مستقبل الصناعة الوطنية والتي تعد أساسا مهما في رؤية 2030، باعتباره جسرا لنقل المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف العجلان في بيان صحفي، أن اهتمام ومتابعة سمو ولي العهد شخصيا لهذا البرنامج سوف تسهم في تحقيق أهدافه الطموحة والإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول العام 2030م.

وأشار إلى أن البرنامج وبمبادراته التي تتجاوز 300 مبادرة سيكون أكبر محفزاً للصناعة الوطنية ومساهماً في تعزيز الصناعات وتشجيع توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في الصناعات النوعية مثل صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي لرفع صادرات المملكة غير النفطية إلى 50%.

وأكد العجلان أن البرنامج يشكل أهمية كبيرة للقطاع الخاص الوطني للاستفادة من الفرص الهائلة للمشاريع، مؤكدا حرص الدولة على اسناد دور محوري للقطاع الخاص الوطني في هذا البرنامج مما يستوجب على القطاع الخاص تطوير قدراته التقنية والبشرية لمواكبة هذه التحولات المهمة، والتي سيكون فيها مشاركة كبيرة للقطاع الخاص من خارج المملكة.

وأشار إلى أن البرنامج سيكون له انعكاساً إيجابياً كبيراً على تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية من خلال تكامل الاستراتيجيات والمساهمة في تنوع الصناعات الخدمية ونقل التقنيات.