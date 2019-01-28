تجاوباً مع ما نشرته ”الوئام ”: ” الصحه” تقف على مركز صحي الغريف لرصد احتياجات المركز

الوئام-الطائف-عائض آل منيجل

تجاوبت وزراة الصحه ممثلة في الشؤون الصحيه بالطائف مع ما نشرته “الوئام” عن معاناة أهالي مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة وبتوجيه من مدير الشؤون الصحيه بالطائف، د صالح المونس بتشكيل لجنه للوقوف على مركز صحي الغريف حيث حضروا هذا اليوم لتسجيل ولرصد احتياجات المركز وقابلوا عدداً من المواطنين، الذين أكدت لهم اللجنة أن تطوير المركز الصحى وفتح طوارئ مسائية سيتم في القريب العاجل.

و يتطلع أهالي الغريف إلى الحل العاجل للمركز وينتظرون قرارا ينهى معاناتهم بفتح طوارئ مسائية وإنهاء السفر، الذي أنهكهم والذي يقطع من خلاله المريض مسافة ” 100 كيلو ” ذهابا وعودة من أجل العلاج في طريق متهالك وخطير جداً لعدم وجود حماية عليه من الإبل المطلقة.

وعلمت الوئام من مصادرها أن أهالي الغريف وما جاورها متفائلون بالخير من المسؤولين في الشؤون الصحيه بالطائف بإنهاء المعاناة في أسرع وقت شاكرين ”صحيفة الوئام” وكل من تفاعل مع معاناتهم وحاول إيصال أصواتهم للمسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وايضاً شاكرين الشؤون الصحيه بالطائف على التجاوب السريع .