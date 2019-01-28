“الكويت الوطني”: تفاقم مخاطر اعتماد الاقتصاد القطري على قطاع الغاز

الوئام - متابعات

حذر تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني من الاعتماد المتواصل للاقتصاد القطري على إيرادات قطاع الغاز الذي يقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة عالمياً، خلال المرحلة الراهنة.

وكشف التقرير أن مخاطر الاعتماد على قطاع الغاز تتفاقم في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية، بسبب القرارات المتتالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن خطورة الموقف أيضاً ترتبط باستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وعلى صعيد القطاع غير النفطي، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن معدل نمو القطاع مرشح لمعاودة الانخفاض إلى مستوى 4.1% العام الجاري.

وخلال وقت سابق الشهر الجاري، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان له، ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018 بنسبة 37% على أساس سنوي

وأكد بنك الكويت الوطني أن هناك ضعفاً عاماً أصاب القطاع العقاري بالسوق القطرية، نظراً لانخفاض الطلب على الوحدات المختلفة المعروضة.