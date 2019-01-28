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عريضة رسمية تتمسك بتصنيف إخوان ليبيا جماعة إرهابية

عريضة رسمية تتمسك بتصنيف إخوان ليبيا جماعة إرهابية
weam.co/570289

وقع ما يزيد عن 20 من أعضاء مجلس النواب الليبي على عريضة رسمية تطالب بتصنيف جماعة الإخوان في ليبيا، إرهابية محظورة.

وأرجع الأعضاء الموقعون على العريضة، المقدمة إلى رئيس المجلس، مطالبتهم بتصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” لعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي.

وأوضحوا أن “دعم جماعة الإخوان في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً وسياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن”.

وقال النواب في عريضتهم: “لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني، وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب”.

واتهمت العريضة جماعة الإخوان بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل وبأنها معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

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