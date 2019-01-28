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الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون

الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون
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جدة - الوئام - عون الفيصل 

فاز فريق الأهلي على نظيره التعاون 4-3 ، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح عبدالفتاح توفيق عسيري التسجيل في الدقيقة 41، وسجل إبراهيم الزبيدي هدفًا في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، ليتعادل التعاون، قبل أن يضيف جهاد الحسين الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 60.
وتعادل دجانيني تافاريس للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 64، وسجل السوري عمر السومة الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة80، ليتقدم الراقي 3/2.
لكن هيلدون أوغوستو سجل التعادل للتعاون في الدقيقة 85، وتقدم دجانيني تافاريس للأهلي مجددًا في الدقيقة 87.

و بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 30 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة السادسة والعشرون في المركز السادس.

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