التعليقات: 0

النصر يتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بشأن “عبدالرزاق حمدالله” #النصر_احد #الاهلي_التعاون

النصر يتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بشأن “عبدالرزاق حمدالله” #النصر_احد #الاهلي_التعاون
مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي
weam.co/570301

شرعت إدارة النادي بعد نهاية مباراة #النصر_احد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله” في الدقيقة 91 ..
وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك .

روابط ذات صلة

الأهلي يوقع مع نجم فالنسيا الإسباني

الأهلي يوقع مع نجم فالنسيا الإسباني

الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون

الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>