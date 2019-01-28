النصر يتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بشأن “عبدالرزاق حمدالله” #النصر_احد #الاهلي_التعاون

شرعت إدارة النادي بعد نهاية مباراة #النصر_احد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله” في الدقيقة 91 ..

وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك .