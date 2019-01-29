التعليقات: 0

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والشرقية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والشرقية
weam.co/570324
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف, الحدود الشمالية, حائل, القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة

“الأرصاد” تحذر من استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية على الرياض

“الأرصاد” تحذر من استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية على الرياض

استمرار هطول الأمطار الرعدية في تبوك وحائل والشمالية

استمرار هطول الأمطار الرعدية في تبوك وحائل والشمالية

الدفاع المدني يهيب بمواطني و مقيمي هذه المناطق عدم المخاطرة بأنفسهم بسبب الأمطار

الدفاع المدني يهيب بمواطني و مقيمي هذه المناطق عدم المخاطرة بأنفسهم بسبب الأمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>