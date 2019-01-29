روما- الوئام:

يفتح ملعب مدينة سان سيرو أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل تجمع بين ميلان ونابولي في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا 2018-19، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجرياً.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

كانت آخر مباراة للروسونيري في الدوري أمام نابولي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع الشياطين أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 9 مباريات، وتلقوا أربع هزائم، وتعادلوا في 8 مواجهات.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

وسيخوض زملاء جونزالو هيجواين هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز والعبور إلى الدور المقبل.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

على الجانب الآخر يقدم فريق نابولي موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلف البيانكونيري صاحب الصدارة الذي يمتلك 56 نقطة.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

وخاض الأزرق حتى الآن 21 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في تسع مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

سيفتقد ميلان في اللقاء ضد نابولي الثلاثي ماتيا كالدارا، جياكومو بونافينتورا، كريستيان زاباتا بداعي الإصابة، ولن يفتقد الروسونيري أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

سيواصل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو الاعتماد على الطريقة المُفضلة له في الكالتشيو، وسيعتمد على رومانيولي، موساشيو في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد الثنائي هيجواين، كوتروني.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

سيغيب عن نابولي المدافع فلاد كيريكيش في هذه المباراة بسبب الإصابة، ولن يفتقد الأزرق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

سيعتمد أنشيلوتي على نفس طريقته المعتادة في مباريات الكالتشيو، وسيكون كوليبالي شريك ألبيول في الدفاع، وفي الأمام سيتواجد ميليك بجانب ميرتينز لقيادة هجوم الفريق.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر في كأس ايطاليا

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة

البطولة: كأس ايطاليا 2018-2019

المباراة: ميلان ضد نابولي

الملعب: استاد سان سيرو

الموعد: اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2019،23 جمادى الأولى 1440 هجريًا،21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة

beIN SPORTS HD 4