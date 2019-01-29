لندن- الوئام:

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلًا على نيوكاسل في استاد سانت جيمس بارك اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

يدخل الأزرق السماوي هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب بيرنلي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم تأهل إلى ثمن النهائي من البطولة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب الاتحاد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

أما في البريميرلبيج فحتى الآن خاض السيتيزنس 23 مباراة وظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الريدز صاحب الصدارة حاليًا في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

ودع فريق نيوكاسل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32، بعدما تلقى هزيمة على يد واتفورد بهدفين دون رد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

أما في الدوري فحتى الآن وبعد مرور 20 جولة احتل الفريق المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف بيرنلي الذي يمتلك 22 نقطة بالمركز السادس عشر حاليًا واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في ست، وتلقى 12 هزيمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيستمر غياب الثنائي كلاوديو برافو وفينسينت كومباني عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي لابورت وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيعود الفرنسي لمكانه في مركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي بول داميت وكي سونج يونج بداعي الإصابة، بالإضافة إلى جونجو شيلفي ويوشينوري موتو لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثلاثي شاير، لاسيليس، فلوريان في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق أمام السيتيزنس روندون.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

الملعب: استاد سانت جيمس بارك

الموعد: اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 ميلادياً،23 جمادى الأولى 1440 هجرياً،23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر

القناة الناقلة

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