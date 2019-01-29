لندن- الوئام:

أشاد شون دايك مدرب بيرنلي بالتأثير الذي أحدثه أولي جونار سولسكيار في مانشستر يونايتد، ويتوقع اختبارًا صعبًا في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019 أمام منافسه الذي يلعب بحرية وثقة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وانتصر سولسكيار في أول 8 مباريات تولى خلالها تدريب الفريق مؤقتًا، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي، حيث أصبح يونايتد أكثر خطورة في الهجوم بقيادة المدرب النرويجي الذي بات مقنعًا لتولي المسؤولية بشكل دائم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقال دايك: بالنظر للأمور من بعيد يبدو أنه (سولسكيار) حاول تهدئة وضع الفريق قليلًا ومنح لاعبيه الحرية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقال: عادت بعض الطاقة على ما يبدو للاعبين، أعتقد أن هذه مهارة في حد ذاتها، وهو ما يبدو أنه فعله، لقد منح اللاعبين شعورًا مختلفًا بطريقته الخاصة وردّ اللاعبون على ذلك بتقديم أداء جيد، بدا أن التألق ليس بسبب تغييرات خططية هائلة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ومع ذلك يعتقد دايك أن فريقه يمكن أن يؤثر على السجل المثالي لسولسكيار بالنظر إلى تحسن أداء بيرنلي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وبعد بداية متعثرة جعلت بيرنلي يحوم حول منطقة الهبوط، ويعاني للتأقلم مع متطلبات المشاركة في الدوري الأوروبي، بدأ الاستقرار يعم الفريق الذي يحتل المركز 16، ولم يخسر في آخر 4 مباريات في الدوري.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأضاف دايك : يجب أن نصفي أذهاننا، اللاعبون يدركون أن مانشستر يونايتد في قمة تألقه حاليًا، واستفاد الفريق من تغيير المدرب.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

لكن في المقابل نحن نؤدي بشكل جيد؛ لذلك أعتقد أنه يجب أن نركز على أن المنافس في قمة تألقه.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي

المباراة : مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

التوقيت: تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 5.