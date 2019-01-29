التعليقات: 0

الوصف يمثل مقدم الورقة

المتحدث الرسمي لجامعة طيبة: قاروب لا يمثلنا

المتحدث الرسمي لجامعة طيبة: قاروب لا يمثلنا
weam.co/570338
الرياض- الوئام- عبدالمجيد بن طالب:

أكد المتحدث الرسمي لجامعة طيبة الدكتور عيسى القايدي أن المحامي ماجد قاروب لا يمثل الجامعة ولا سياستها أو نهجها بأي حال من الأحول.

وجاءت تأكيدات القايدي إشارة لما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي حول وصف نادي النصر الرياضي من قبل مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين والعضو السابق باللجنة القانونية بالإتحاد الدولي لكرة القدم المحامي ماجد محمد قاروب في ورقة العمل التي قدمها بعنوان ( القانون و القضاء الرياضي ) ضمن ملتقى انصاف.

وقال القايدي: أن هذا الوصف يمثل مقدم الورقة ولا يمثل جامعة طيبة ولا سياستها ولا نهجها بأي حال مِن الأحوال.

 

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

فيسبوك يُزيل المحتوى الكاذب «استباقياً»

فيسبوك يُزيل المحتوى الكاذب «استباقياً»

شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

دعوى قضائية ضد أشخاص دخلوا قاعة أفراح على حمار ودباب في صامطة

دعوى قضائية ضد أشخاص دخلوا قاعة أفراح على حمار ودباب في صامطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>