المتحدث الرسمي لجامعة طيبة: قاروب لا يمثلنا

الرياض- الوئام- عبدالمجيد بن طالب:

أكد المتحدث الرسمي لجامعة طيبة الدكتور عيسى القايدي أن المحامي ماجد قاروب لا يمثل الجامعة ولا سياستها أو نهجها بأي حال من الأحول.

وجاءت تأكيدات القايدي إشارة لما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي حول وصف نادي النصر الرياضي من قبل مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين والعضو السابق باللجنة القانونية بالإتحاد الدولي لكرة القدم المحامي ماجد محمد قاروب في ورقة العمل التي قدمها بعنوان ( القانون و القضاء الرياضي ) ضمن ملتقى انصاف.

وقال القايدي: أن هذا الوصف يمثل مقدم الورقة ولا يمثل جامعة طيبة ولا سياستها ولا نهجها بأي حال مِن الأحوال.