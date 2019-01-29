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أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش

إصابة 5 ضباط شرطة بالرصاص في هيوستن الأمريكية

إصابة 5 ضباط شرطة بالرصاص في هيوستن الأمريكية
weam.co/570339
هيوستن - الوئام:

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن خمسة ضباط بشرطة مدينة هيوستن الأمريكية، أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش يوم امس الإثنين.

ولم يكشف المسؤولون عن حالة الضباط المصابين. وذكرت شرطة هيوستن في رسالة على تويتر أن الموقع لا يزال مسرحاً نشطا للجريمة ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

وقال سيلفستر تيرنر رئيس بلدية هيوستن في رسالة على تويتر، إن مشتبهاً به أصيب أيضاً بالرصاص.

وأوردت صحيفة هيوستن كرونيكل مستشهدة بمصدر في إنفاذ القانون، أن الضباط أصيبوا بينما كان أفراد من إدارة مكافحة المخدرات ينفذون أمر التفتيش.

وقال جو جمالدي رئيس نقابة ضباط شرطة هيوستون في رسالة منفصلة على تويتر إن أحد الضباط نقل جواً إلى المستشفى.
وذكرت شرطة هيوستن على تويتر أن الأربعة الآخرين يعالجون أيضاً في المستشفى.

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