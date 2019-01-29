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13 اتهاماً ضد المديرة المالية للمجموعة

واشنطن تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران

واشنطن تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران
weam.co/570341
واشنطن- الوئام:

وجّهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين.

وكشفت الوزارة الأمريكية عن 13 اتهاماً ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة، والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وثلاث شركات تابعة للشركة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

كما وجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية ضد شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة “تي- موبايل”.

وأثار توقيف وانتشو، في كندا بناء على مذكرة أمريكية، توتراً كبيراً في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إنّ “مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل”، موضحاً أن من بينها انتهاك العقوبات على إيران.

وقال المدعي العام الأمريكية بالوكالة ماثيو ويتاكر، إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.

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