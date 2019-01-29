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دشنتها وزارات العمل والتعليم

حملة لمكافحة التسول بمنطقة الرياض

حملة لمكافحة التسول بمنطقة الرياض
weam.co/570343
الرياض- الوئام:

اطلق مكتب مكافحة التسول بالرياض حملة (معاً ضد التسول ) والتي تهدف إلى تفعيل الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لمكافحة ظاهرة التسول.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن هذه الحملة دشنها عدد من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم والتي تستمر لمدة شهرين لعدد من مدارس مدينة الرياض (بنين وبنات) وينفذ من خلال القسمين الرجالي والنسائي بالمكتب.

وانطلقت الحملة أمس الاثنين بزيارة فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول بالرياض لمدرسة المعتمد بن عباد الثانوية للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل انتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.

وقد ألقى المادة التعريفية مدير مكافحة التسول بالرياض د.ضيف الله العتيبي وبمشاركة مساعد المدير أ.عبدالله الجعد ، وبحضور العديد من ممثلي الوزارتين.

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