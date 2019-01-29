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لجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي
weam.co/570345
واشنطن- الوئام:

قالت شبكة إنستغرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والتابعة لموقع فيسبوك، إن الخدمة باتت تعمل بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطلها لدى بعض المستخدمين.

لكن الشبكة لم تحدد عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نكاتاً وتعليقات مرفقا بها وسم إنستغرام داون.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة إنستغرام في الذروة، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى حوالي 500 بلاغ.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة إنستغرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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