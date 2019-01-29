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دشنه المحافظ وشهد إقبالا

«الهيئة» تعّرف المواطنين بجريمة الابتزاز في الدوادمي 

«الهيئة» تعّرف المواطنين بجريمة الابتزاز في الدوادمي 
weam.co/570348
الدوادمي -الوئام:

في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض شاركت هيئة محافظة الدوادمي بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز وذلك بمجمع المكان مول بمحافظة الدوادمي.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد حظى المعرض بتدشين محافظ الدوادمي الأستاذ زيد الحسين ومشاركة من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة ويبرز جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة.

كما تم توزيع مطبوعات الرئاسة العامة وقد شهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والزائرين وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

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