ريال مدريد أول فريق في تاريخ «الليغا» يصل إلى 4500 نقطة

مدريد- الوئام:

عقب انتصاره الكبير على إسبانيول في عقر داره (2-4)، ضمن الجولة 21 لـ”الليغا”، بات ريال مدريد أول فريق يحصد 4 آلاف و500 نقطة في تاريخ المسابقة.

وعلى مدار ألفين و821 مباراة خاضها الفريق في الليغا، حقق الفوز في ألف و681 لقاء، مقابل التعادل في 565.

ويتفوق الفريق “الملكي” على غريمه التقليدي برشلونة، الذي يأتي في المركز الثاني، بفارق 96، حيث يمتلك الفريق الكاتالوني 4 آلاف و404 نقطة.

ليس هذا فحسب، بل إن “الميرينغي” يعتلي صدارة الأكثر تهديفاً في المسابقة برصيد (6 آلاف و75 هدفاً)، بمعدل 2.1 هدف في كل مباراة، بينما اهتزت شباكه 3 آلاف و210 مرة بمعدل 1.1 هدف للمباراة.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، ثم يليه فالنسيا في المرتبة الرابعة، بينما يكمل بلباو قائمة أفضل 5 فرق في إسبانيا.