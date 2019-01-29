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دعاهم لأخذ الحيطة والحذر

الدفاع المدني بالطائف يحذر المواطنين من التقلبات الجوية

الدفاع المدني بالطائف يحذر المواطنين من التقلبات الجوية
weam.co/570355
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

حذر الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية ودعاهم لأخذ الحيطة والحذر.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أنه ورد اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٠/٥/٢٣تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحمايه البيئه عن استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطره مصحوبه بنشاط في الرياح السطحيه مثيره للاتربه والغبار من الساعه5:٠٠ الي الساعه 17:٠٠ على كل من ( ميسان – الشفا – السيل الكبير – والأجزاء المجاورة لها ) .

والإدارة العامه للدفاع المدني بمحافظه الطائف تهيب با الأخوه المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من الاخطار المصاحبة لهطول الامطار وتوصي بعدم النزول في بُطُون الاوديه ومجاري السيول سائلين المولي عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركه.

 

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