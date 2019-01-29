التعليقات: 0

تحد كثيراً من صادرات الخام

النفط يرتفع 1% بعد عقوبات أمريكية على فنزويلا

النفط يرتفع 1% بعد عقوبات أمريكية على فنزويلا
weam.co/570357
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 29 يناير بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، في خطوة من شأنها أن تحد كثيراً من صادرات الخام من أعضاء أوبك إلى الولايات المتحدة.

وبالرغم من هذه الخطوة، والتي تأتي في وقت تتطلع فيه حكومة الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال المتداولون إن إمدادات النفط العالمية الكافية والتباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين، يبقيان أسعار النفط الخام تحت السيطرة.

هذا وارتفعت أسعار خام برنت بـ 54 سنتاً أي بـ 0.9%، ليصل سعر البرميل إلى 60.47 دولاراً، وصعد خام تكساس بنفس النسبة، أي بـ 44 سنتاً، ليصل إلى 52.43 دولاراً للبرميل.

روابط ذات صلة

النفط ينزل بفعل زيادة الحفارات الأمريكية وتباطؤ صناعي بالصين

النفط ينزل بفعل زيادة الحفارات الأمريكية وتباطؤ صناعي بالصين

النفط يرتفع 1% مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا

النفط يرتفع 1% مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا

تراجع أسعار النفط في آسيا

تراجع أسعار النفط في آسيا

النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية

النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>