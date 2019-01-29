الوئام - متابعات

يلتقي المنتخب الإماراتي، اليوم، ونظيره القطري، في نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا، في الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا

وتغلب المنتخب الإماراتي على منتخب استراليا، حامل اللقب في نسخته الماضية، وحجز للمرة الثانية مكانه في مباراة نصف النهائي.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا

بينما فاز منتخب قطر على نظيره كوريا الجنوبية، وصيف النسخة الماضية، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وضمن لقاء الإمارات في نصف نهائي البطولة، سعيا للمنافسة على اللقب.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا

من ناحيته، قال الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، صاحب الـ 65 عاما، في مؤتمر صحفي عقد بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: “تركيزي وعملي منصبان على معايشة اللاعبين في التمارين اليومية وقراءة الفريق الخصم، خصوصا الأداء الهجومي لفريقنا”.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا

ولن تكون مهمة منتخب الإمارات في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا لاسيما أنه سيواجه منافسًا عنيدًا هو منتخب قطر، الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى جاهدًا لاستكمال صحوته بالوصول إلى نهائي المسابقة.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا

وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت، وخبرة إسماعيل مطر، وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.

بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، في نصف نهائي كأس آسيا، اليوم الموافق 29-1-2019 على ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة 6:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتنقلها قنوات Lemar TV و

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