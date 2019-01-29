“سامسونج” تعترف: قلدنا هاتفا رائدا لشركة صينية ناشئة في “جالاكسي إم 10 و20”

الوئام - وكالات

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفين جديدين، قالت وسائل إعلام أنها قلدت فيهما هاتفا رائدا لشركة صينية ناشئة.

وكما أشار موقع “بي جي آر” التقني المتخصص أن “سامسونج” أطلقت رسميا هاتفيها “جلاكسي إم 10″، و”جلاكسي إم 20”.

واعتمد هاتفا سامسونج الجديدان على تقنية “النتوء”، التي سبق ودعمت بها شركة “أبل” الأمريكية هاتفها الجديد “آيفون XS”، لكن الشركة الكورية الجنوبية لم تستنسخ هذا الهاتف بل استنسخت الهاتف الرائد لشركة “وان بلس” الصينية الرائدة “وان بلس 6 تي”.

ودعمت “سامسونج” هاتفيها بشاشات من نوع “إنيفنيتي V”، التي تعتمد على تقنية “من الحافة إلى الحافة” والنتوء الذي يشبه قطرة الماء، الذي دعمت به “وان بلس” هاتفها الرائد، وجاء هاتف “سامسونج جلاكسي إم 20” بشاشة LCD بتقنية IPS بقياس 6.3 بوصة.

كما زودته بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مزودة بفتحة عدسة واسعة لالتقاط السيلفي، ومستشعر للتعرف على الوجه، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 13 ميجابيكسل والثانية بدقة 5 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لقراءة بصمات الأصابع.

كما يعمل أيضا هاتف “جلاكسي إم 20” بمعالج ثماني النواة من نوع “آكسيونز 7904″، بتردد 1.8 جيجاهرتز، وبذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 3 جيجابايت أو 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف “سامسونج جلاكسي إم 20” 135 يورو لنسخة الـ3 جيجابايت، حوالي 579 ريالا سعوديا، و160 يورو لنسخة الـ4 جيجابايت، حوالي 686 ريالا سعوديا.

أما بالنسبة لهاتف “سامسونج جلاكسي إم 10″، فسيبلغ قياس شاشته 6.1 بوصة بدقة 1520×720 بيكسل، وبنفس النتوء، وبكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر للتعرف على الوجه فقط، من دون وجود مستشعر لقراءة بصمات الأصابع.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع “آكسيونز 7870” تردد 1.6 جيجاهيرتز، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وبذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 2 جيجابايت أو 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 16 أو 32 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة أحدها بدقة 13 ميغابيكسل والثانية بدقة 5 ميجابيكسل، وبطارية بقوة 3430 ميللي أمبير في الساعة.

ومفاجأة سامسونج هي سعر هاتف “جلاكسي إم 10” الذي يبلغ 100 يورو فقط لنسخة الـ2 جيجابايت و110 يورو لنسخة الـ3 جيجابايت.