مدرب النصر لـ«الوئام»: أملك لاعبين جيدين لديهم القدرة على التطوير

الرياض- الوئام- عبد المجيد بن طالب:

أكد مدرب نادي النصر السعودي البرتغالي روي فيتوريا أنه سعيد جداً بما قدمه اللاعبين خلال مباراتهم امس مع فريق أحد في دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في الموتمر الصحفي بعد نهاية المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لنادي النصر أن فريقه دخل الشوط الأول بشكل قوي وحاول التسجيل من البداية وفِي الشوط الثاني حقق فرص أكثر واستطاع التسجيل. مؤكداً بالقول: انا سعيداً جدا بنا يقدمه اللاعبون.

وفِي سؤال خاص لــ”الـوئام” عن استطاعته خلق الإنسجام بين اللاعبين بشكل سريع ؟

أجاب : نحن نعمل بشكل جيد وأملك لاعبين جيدين لديهم القدرة على التطوير وبعد نزولهم إلى أرضية الملعب يطبقون ما أطلبه منهم.