غوايدو: أجريت محادثات سرية مع ترامب بشأن تولي السلطة في فنزويلا

الوئام - وكالات

كشف رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض، خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه “رئيسا مؤقتا”،عن إجرائه محادثات سرّية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة خاصة مع قناة “CNN” قال غوايدو: “نعم، لقد تحادثت مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك مع رؤساء آخرين في المنطقة، حيث كان محور المحادثات الشعب والوضع الإنساني” في فنزويلا.

وأضاف رئيس البرلمان الفنزويلي: “تمت مناقشة قضية الاستيلاء على السلطة في البلاد وضغط السلطات على محتجي المعارضة”.

من جهة أخرى، عبر غوايدو عن قلقه إزاء موقف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بشأن الوضع في فنزويلا ، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية اليونانية سكاي. وقالت القناة: لدى تسيبراس علاقات ودية مع الرئيس الفنزويلا، نيكولاس مادورو، وفي مناقشة الوضع في الاتحاد الأوروبي يمكنه التعبير عن التضامن معه”.

وقال غوايدو في مقابلة مع سكاى: “إن موقف الحكومة اليونانية مثير للقلق. ولا شك أنني أتوقع أن توافق الحكومة اليونانية على توجهات الاتحاد الأوروبي بأكمله وأن تدعم عملية استعادة الديمقراطية للقضاء على الجوع حتى يمكننا المضي قدما”.

ودعا غوايدو تسيبراس لزيارة فنزويلا لمعرفة ما يجري حقا. وقال: “أدعو رئيس الوزراء اليوناني وأي عضو في حزبه إلى القدوم إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن … غداً ، بعد غد ، إذا أراد. وسوف نذهب إلى المستشفيات أو الصيدليات أو المدارس الفنزويلية معاً. أو دعه يمكث لمدة أسبوع ليعيش على الحد الأدنى للأجور”.

ووفقا له، الفقر في فنزويلا هو أكثر من 83%، والحد الأدنى للأجور حوالي ثلاثة دولارات في الشهر. وقال “أعتقد أن هذا لا يسمى فقط فقرا بل فقرا مدقعا. وأشار غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد فنزويلا كثيرا.

وأكد غوايدو إن “مادورو اغتصب الرئاسة ، وتريد الجمعية الوطنية (البرلمان) استعادة حقوقها واستعادة النظام في فنزويلا والمضي قدما”.