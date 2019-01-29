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قبيل التصويت على الخطة البديلة

وزير الداخلية البريطاني: عدم التوصل لاتفاق البريكست ينهي حرية الدخول لمواطني الدول الأوروبية

وزير الداخلية البريطاني: عدم التوصل لاتفاق البريكست ينهي حرية الدخول لمواطني الدول الأوروبية
weam.co/570425
الوئام - واس

كشف وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أمس، أنه في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست) دون التوصل إلى إتفاق، فإنه يتعين على الحكومة التقيد بنتائج استفتاء عام 2016، وإنهاء حرية الدخول لمواطني الدول الأوروبية.

وقال جاويد، في تصريح صحفي: “إن المواطنيين الأوروبيين بعد يوم 29 مارس المقبل، سيسمح لهم بالدخول إلى بريطانيا للسياحة والدراسة والعمل لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، مشيرًا إلى أن على الراغبين بالبقاء لفترة أطول، التقدم بطلب إقامة وسيمنحون في البداية إقامة لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2021.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى إتباع نهج عملي لضمان بقاء المملكة المتحدة مفتوحة للعمل، ولكن ذلك يستوجب إجراء تعديلات على قوانين الهجرة، مشددًا على أن الإجراءات المستقبلية لن تنطبق على الأشخاص الموجودين قبل يوم الخروج، الذين سيتمتعون بكامل حقوقهم في الحياة والعمل.

يذكر أنه من المقرر أن يصوت نواب مجلس العموم اليوم، على الخطة البديلة للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت)، عقب رفض المجلس، الشهر الماضي، المسودة الأولية للاتفاق.

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