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في مختلف التخصصات للجنسين

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا
weam.co/570427
الوئام - متابعات

تفتح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا غداً, بوابة التقديم الإلكترونية على برامج الدراسات العليا في الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ.

وأفاد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، أن البرامج المطروحة تشمل برامج الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي، في مختلف التخصصات للجنسين، وتقدم من كليات إنسانية وعلمية وهندسية وطبية.

وأوضح أن معظم البرامج محدَّثة، كما عُدلت شروط القبول فيها، بما يتوافق مع اللوائح، ولا يؤثر على المعايير العلمية لتنفيذها، وذلك تيسيرًا للمتقدمين، ومنح فرص أكثر للراغبين في مواصلة دراستهم من المواطنين والمقيمين.

ودعا الدكتور المهوس الراغبين في التقدم للبرامج المطروحة وشروط القبول فيها الاطلاع عليها عبر الرابط: https://admitgraduate.iau.edu.sa ، على موقع الجامعة.

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