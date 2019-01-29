“مدني مكة” يستعد لشهر رمضان بتدابير السلامة

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

دشن اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، حملة السلامة الثانية التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، والتي تستهدف متابعة متطلبات وتدابير السلامة بالفنادق ومباني إسكان المعتمرين واستعدادا لموسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠ه‍.

واجتمع اللواء المطرفي مع مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وكافة الضباط والأفراد المشاركين بالحملة، وتم إيضاح غاياتها بما يسهم في تحقيق جاهزية تلك المنشآت وقد حثهم على ضرورة تكثيف الجهود والاهتمام المتواصل لما فيه سلامة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

من جانب آخر، تستهدف الحملة الكشف على أنظمة الوقاية والحماية من الحريق ومخارج الطوارىء وسلامة المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها كما تشتمل أعمال الكشف على الأنشطة التجارية التابعة لتلك المباني.