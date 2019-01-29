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“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
weam.co/570438
واس- الوئام:

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد 27 يناير 2019 في قرية سيكيري شمالي بوركينا فاسو مما أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل من المدنيين الأبرياء.

وأشار الأمين العام، إلى أنه ينبغي أن يخضع مرتكبو هذا العمل الإرهابي إلى المحاكمة القانونية وأن تتم محاسبتهم على جرائمهم.

وأعرب العثيمين عن تضامنه مع ذوي الضحايا وحكومة بوركينا فاسو وكذلك المجموعة الخماسية لدول الساحل المنخرطة في الحرب على الإرهاب في المنطقة، وقدم تعازيه لهم. وأكد الدكتور العثيمين من جديد على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يقضي بإدانة جميع أعمال الإرهاب مهما كانت مبرراتها، داعيا الشركاء الدوليين لمنطقة الساحل إلى مضاعفة جهودهم في دعم جميع دول المنطقة.

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