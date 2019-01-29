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البيئة: بدء حظر صيد الروبيان بالخليج العربي في فبراير المقبل

البيئة: بدء حظر صيد الروبيان بالخليج العربي في فبراير المقبل
weam.co/570439
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موعد حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في شهر فبراير المقبل.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع، أن يوم الجمعة 26/5/1440 الموافق 1/2/2019م، سيكون موعد بدء الحظر، وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 28/11/1440هـ الموافق 31/7/2019م.

ودعا “الشايع”، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

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