المديرية العامة لحرس الحدود تشدد على منع الاقتراب من المناطق الحدودية

الرياض- الوئام

شددت المديرية العامة لحرس الحدود، على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود، وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية “قطاعي حفر الباطن، والخفجي”، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها “الشعبة، رفحاء، العويقيلة، جديدة عرعر، طريف” منطقة الجوف “قطاع الحديثة” منطقة تبوك “قطاعي حالة عمّار وحقل”، علما بأن المديرية العامة لحرس الحدود حددت منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق ّكل من يخالف النظام لأي غرض كان.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه لن يُستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، منوهة بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS) إلا أنه ضُبط مؤخرًا عدد من المخالفين لتواجدهم في منطقة الحدود المحظورة وجرى تطبيق العقوبات بحقهم ولهذا تُهيب المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المُتنزهين ومُرتادي المناطق البرية بمُراعاة ذلك.