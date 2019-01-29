عاجل.. مصادر: قريبًا إعادة صلاحيات #تعليق_الدراسه إلى الإدارات التعليمية

الرياض- الوئام

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تتجه إلى إلغاء لجنة مركزية تم إنشاؤها قبل عدة أشهر للبت في قضايا تعليق الدراسة.

وأكدت مصادر لـ”الوئام”، أن وزير التعليم حمد آل الشيخ، طلب إعادة النظر في اللجنة الخاصة بتعليق الدراسة التي يرأسها نائب وزير التعليم، والتي تعود إليها قضايا تعليق الدراسة، ومن يتم تعليق الدراسة لهم، سواء اقتصارها على الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة.

يذكر أن وزارة التعلیم، سحبت صلاحیة تعلیق الدراسة من مدیري الجامعات وإدارات التعلیم في المناطق والمحافظات كافة، وأُسند الأمر إلى لجنة مركزیة بالوزارة یرأسھا نائب الوزیر، بالتنسیق مع إمارات المناطق، الھیئة العامة للأرصاد، الدفاع المدني، كما طلبت الوزارة التنسيق مع اللجنة المركزية قبل اتخاذ القرار بالنسبة للجامعات.

يشار إلى أن اللجنة المركزیة تتكون من نائب الوزیر رئیسا، وعضوية وكلاء الوزارة للبنین والبنات والشؤون المدرسیة، ومدیر عام الأمن والسلامة، ومدیر التعلیم في المنطقة المعنیة.