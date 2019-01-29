مليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة والفريق الهندسي المكلف بنزع الألغام في الحديدة

الوئام- متابعات

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بوابل من النيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر في الفريق الهندسي، إن الضباط التابعين للشرعية تحرك الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس.

وأضاف: “فجأة هطلت علي الفريق النيران بكثافة من قبل المليشيات الحوثية علما بأنه قد تم التنسيق مسبقا مع مندوب الأمم المتحدة وأخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام من الطرفين”.

وأكد المصدر، أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، المليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، إلا أن مندوب الأمم المتحدة أبلغت الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى اشعار آخر.