الشهيد سعود الصقري.. خرج متطوعا للبحث عن مفقودين فغرق في سيول شعيب عرعر

عرعر- الوئام- فهد العمران:

عُثر اليوم على جثة الشهيد سعود طلب الصقري، الذي خرج متطوعًا للبحث عن 4 أشخاص فقدوا في صحراء عرعر منذ الأحد الماضي، وذلك خلال عملية بحث مشتركة عن المفقودين، قامت بها الجهات الأمنية بمشاركة أهالي عرعر.

وكان أهالي عرعر قد ناشدوا يوم أمس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين سرعة المساعدة والبحث عن المفقود “الصقري” حتى تم العثور عليه من قبل والده فجر هذا اليوم عند “الساتر الحدودي” شمال شرق عرعر بين السعودية والعراق، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الثلاثاء، بجامع المغسلة.

يشار إلى أن الدفاع المدني، الليلة الماضية، عثر على سيارة المواطن “الصقري” نوع باترول نيسان غارقة في شعيب عرعر أثناء عمليات البحث عن المفقودين الأربعة.

من جهة أخرى، عثرت قوات الدفاع المدني، بالتعاون مع فرق الإنقاذ وطائرات الأمن على الـ 4 أشخاص الذين خرج الشهيد الصقري للبحث عنهم بعد أن تعطلت سيارتهم من نوع داتسون في منطقة برية وهم بصحة جيدة، وتم نقلهم بواسطة طائرات الأمن إلى المستشفى.