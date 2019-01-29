التعليقات: 0

في جريمة جديدة

ميليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام في الحديدة

ميليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام في الحديدة
weam.co/570487
الوئام-متابعات

هاجمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والجانب الحكومي اليمني، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بالنيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس”.

وأضاف: “فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قبل المليشيات الحوثية، مبينًا أنه قد تم التنسيق مسبقًا مع مندوب الأمم المتحدة، الذي بدوره أخبر الفريق أن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام”.

وأوضح بادي، أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن المليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، وفي وقت لاحق أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.

روابط ذات صلة

وثيقة تفضح الحوثيين ..الميليشيا جمدت نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها

وثيقة تفضح الحوثيين ..الميليشيا جمدت نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها

الحكومة اليمنية: تعنت الحوثيين أفشل تنفيذ اتفاق الحديدة

الحكومة اليمنية: تعنت الحوثيين أفشل تنفيذ اتفاق الحديدة

خالد بن سلمان : الحوثيون مصممون على التمسك ببؤس ومعاناة الشعب اليمني .. وأظهروا ازدراءهم للسلام

خالد بن سلمان : الحوثيون مصممون على التمسك ببؤس ومعاناة الشعب اليمني .. وأظهروا ازدراءهم للسلام

التحالف: انتهاكات الميليشيات الحوثية بلغت 741 انتهاكا منذ بداية اتفاق الحديدة

التحالف: انتهاكات الميليشيات الحوثية بلغت 741 انتهاكا منذ بداية اتفاق الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>