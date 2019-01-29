ميليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام في الحديدة

الوئام-متابعات

هاجمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والجانب الحكومي اليمني، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بالنيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس”.

وأضاف: “فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قبل المليشيات الحوثية، مبينًا أنه قد تم التنسيق مسبقًا مع مندوب الأمم المتحدة، الذي بدوره أخبر الفريق أن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام”.

وأوضح بادي، أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن المليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، وفي وقت لاحق أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.