التعليقات: 0

الحريري: الأسبوع الحالي هو “أسبوع الحسم”

الحريري: الأسبوع الحالي هو “أسبوع الحسم”
weam.co/570505
الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، ما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.

وينظر إلى تشكيل حكومة في لبنان بعد تسعة أشهر من الانتخابات على أنه خطوة أولى مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد مع تحذير الزعماء السياسيين من حدوث أزمة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات مالية عاجلة لمعالجة مشكلة الديون العامة الكبيرة للبلاد والتي تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الحريري في بيان ”الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين… هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبا أو إيجابا“ مضيفا أنه ”متفائل بحذر“.

ونُقل عن الحريري قوله إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو وإن هذا الأسبوع يمثل ”فرصة أخيرة للحسم والشروع في تأليف الحكومة“.

روابط ذات صلة

عودة السوريين لديارهم عبر لبنان

عودة السوريين لديارهم عبر لبنان

قطر تُحمل لبنان مزيدا من الديون على كاهله عبر خطة السندات

قطر تُحمل لبنان مزيدا من الديون على كاهله عبر خطة السندات

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 380 سلة غذائية للسوريين بلبنان

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 380 سلة غذائية للسوريين بلبنان

بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 في كأس آسيا 2019

بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 في كأس آسيا 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>