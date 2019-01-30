برشلونة- الوئام:

ستكون مباراة برشلونة واشبيليه ضمن إياب ربع نهائي كأس إسبانيا محط أنظار ومتابعة نظراً لنتيجة الذهاب التي آلت لفريق لوس روخيبلانكوس بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

ووضعت هذه النتيجة حامل اللقب برشلونة في ظرف صعب للغاية فبات مطالباً بنتيجة كبيرة لاستكمال رحلة الدفاع عن اللقب.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وفي ظل مرور اشبيليه بمرحلة جيدة هذا الموسم جعلته في الترتيب الثالث في الدوري حتى الآن لن تكون مهمة الكاتالوني سهلة إطلاقاً.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وحقق إشبيليه فوزاً عريضاً في آخر جولة له في الدوري على ليفانتي بخماسية نظيفة أكدت حضوره لمواجهة الكأس فيما تغلب برشلونة على جيرونا بثنائية الأحد الماضي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

يسعى فريق برشلونة لتجنب الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سيطر على لقبها في المواسم الأربعة الأخيرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وفاز النادي الكاتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، لكنه خسر مباراة الذهاب أمام إشبيلية 0-2.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وفضل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إراحة الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الذهاب، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركته في مباراة الإياب رغم نجاحه في التسجيل خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام جيرونا.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وقال فالفيردي: هدفنا المرور وهذا ما سنحاول فعله، كل الفرق تتبع سياسة التدوير نخوض ثلاث مباريات في 6 أيام لكن تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الكأس.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

ويخوض إشبيلية المباراة بعد أن خاض يوم راحة أكثر من برشلونة، حيث اكتسح ليفانتي 5-0.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيليه بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

موعد مباراة برشلونة وإشبيليه في كأس ملك اسبانيا

البطولة: كأس ملك اسبانيا 2019

الملعب: برشلونة ضد إشبيلية ربع النهائي

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكّة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Gol TV spain

BTV Action

TVE La 1 Madrid

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 3 HD Cro